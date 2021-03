Ny dokumentar spør: Hvem er Q?

En tålmodighetsprøve som betaler seg hvis man finner roen.

En av dem du møter i filmen, er Fredrick Brennan, en 27-åring med en medfødt bindevevssykdom som lenker ham til rullestolen. Han skapte internettforumet 8chan i 2013. Foto: HBO Nordic

Erlend Loe

Fakta Q: Into the storm HBO Nordic. Regi: Cullen Hoback. 6 episoder. Dokumentarserie Vis mer

I et intervju i Morgenbladet beskriver QAnon-avhopper Jitarth Jadeja nylig hvordan han gledet seg til at Hillary Clinton skulle henrettes og sier at Q fikk alt til å henge sammen. Men så våknet han og innså at alt var sprøyt.

Han skrev på Reddit (Morgenbladets oversettelse): «Q lurte meg. Jeg var nok en perfekt kandidat, fiendtlig, sårbar og usikker. Q ga meg et formål, mening og kanskje tristest av alt, han ga meg glede.»