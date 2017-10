Den amerikanske versjonen av «Skam» skal sendes på Facebook neste år

Saken oppdateres

Facebook blir publiseringsplattform for Skam i USA, opplyser Ricky Van Veen, Facebooks strategiske leder. Han kunngjorde nyheten under TV-messen MIPCOM i Cannes onsdag.

– Da jeg først hørte om Skam, tenkte jeg at dette er fremtidens historiefortelling. Vi er veldig entusiastisk, og vi er klar til å bringe Skam ut til et globalt publikum med Facebook Watch, skriver Van Veen i en pressemelding.

NRK har inngått en produksjonsavtale med «XIX Entertainment», som igjen har inngått en avtale med Facebook. Facebooks Watch plattform er tilgjengelig på mobil, desktop og Facebooks egen app.

Simon Fuller, som blant annet har stått bak American Idol, skal produsere den engelskspråklige versjonen av den populære norske TV-serien.

– Skam er et viktig og innovativt show skapt av den briljante Julie Andem. I det øyeblikket jeg hørte om det tenkte jeg at Facebook kommer til å bli den perfekte partneren, sier Simon Fuller.

Tjener 8–9 millioner på salg av rettigheter

– NRK har inngått en avtale med Fullers XIX Entertainment, ikke Facebook. Skam skal også produseres i 6 eller 7 land ved siden av USA. I de europeiske landene er det allmennkringkasterne som lager sine egne versjoner. Hemmeligheten bak Skam er jo at handlingen skal være nært opp til den virkeligheten ungdommene befinner seg i, forteller kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Kommer Facebook til å gi Skam et globalt løft?

– Facebook må forholde seg til geoblockers og nasjonale rettigheter som allerede er inngått. NRK har rettighetene til å sende dem amerikanske versjonen av Skam.

– Hva tjener NRK på salg av rettigheter?

– Jeg vet det figurerer urealistiske tall, men dette er en remake av en norsk serie, så det er ikke sant. NRK tjener mellom 8–9 millioner kroner neste år på salg av Skam til de europeiske landene og til USA. Viktigere enn penger er at vi har laget en serie som setter spor, avslutter Thor Gjermund Eriksen, og er stolt over at de har laget en serie i verdensklassen.