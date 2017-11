Team G8+ var med til finalen i arkitekturkonkurransen, men tapte for team URBIS. De fikk ikke medhold i sin klage mot Statsbygg.

Klagen er behandlet og avvist av Statsbygg selv.

Det betyr ikke at ballen legges død.

– Jeg antar at de spekulerer i at vi ikke orker å gå videre. Jeg er nokså sikker på at det ender i retten uansett, sier Lars Haukeland, talsmann for Team G8+, dagen etter at klagen ble avvist.

– Nå jobber vi med å finne ut hva vi skal gjøre. Vi leser ordentlig gjennom klagesvaret og rådfører oss med vår advokat, legger han til.

Han mener at det er urettferdig at Statsbygg selv vurderer klagen, og at det burde vært funnet en annen løsning i akkurat denne saken.

Rolf Øhman

Tre alternativer

Team G8+ har nå tre alternativer:

Å klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som tar stilling til om reglene for offentlig anskaffelse er brutt. Å gå til søksmål. Det behandles i tingretten. Å akseptere Statsbyggs beslutning og avslutte prosessen.

Hvilket av de tre alternativene Team G8+ velger nå, vet de ikke ennå, sier Haukeland, men de vurderer hovedsakelig de to første alternativene.

– Hva med den tredje muligheten: å akseptere Statsbyggs svar?

– Vi må vurdere alle muligheter, men vi mener at vi har en veldokumentert og velbegrunnet klage som kan gi grunnlag for en rettslig prosess.

Ambisjonen er fortsatt å ta over kontrakten om å designe Regjeringskvartalet for Team G8+.

Det haster for G8+

I Statsbyggs svar på klagen står det at de har utsatt å signere kontrakten med Team Urbis til 7. november.

Det blir en viktig dato i prosessen videre.

Dersom Statsbygg og Team Urbis signerer kontrakten før et søksmål når tingretten, mister Team G8+ sjansen til å ta over kontrakten.

I så fall vil en erstatning være alt G8+ kan håpe på.

Dersom det blir søksmål, kan konsekvensene være annerledes. Da er muligheten stor for at arbeidet med Regjeringskvartalet kan måtte utsettes, siden de da ikke kan gå videre med arbeidet før rettsprosessen er ferdig.

Dette er en normal prosess

Isolert sett kan det se merkelig ut at Statsbygg selv vurderer og avviser en alvorlig anklage mot seg selv. Men det er en vanlig prosess i forvaltningen, forklarer Kristian Strømsnes. Han er stipendiat ved Universitetet i Bergen og tidligere ansatt i sekretariatet hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

– Det er mer effektivt at de som har tatt beslutningen det klages på, får mulighet til å endre den selv. Det er ikke uvanlig at organet står ved beslutningen de har tatt og avviser klagen, forklarer Strømsnes.

Universitetet i Bergen

Slik bør det også være, mener han.

– Den generelle regelen er ganske fornuftig. Jeg synes ikke det skal være annerledes bare fordi det er snakk om regjeringsbygg, eller at prosjektet er stort og koster mye penger. Da ender man fort opp med ad hoc-løsninger, og det er mer uheldig.

Ifølge Strømsnes er det heller ikke slik at G8+ måtte gå den «riktige» veien og sende klagen til Statsbygg først. De kunne gått direkte til et søksmål.

– Det finnes flere tilfeller der det er anlagt søksmål, og med tanke på at dette er et så lukrativt oppdrag, er det forståelig at G8+ vil at en uavhengig instans skal vurdere saken.

NAL: – Vanskelig å se at det skal gjøres unntak

– At det i første omgang er den innklagede selv som får anledning til å svare på klagen, er helt normalt. Det er vanskelig å se at det skulle gjøres unntak i denne saken, selv om den er stor og viktig, sier Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL)

– Hvordan er klageprosessen i private arkitekturkonkurranser?

– Det er samme prosedyre her. Men her finnes ikke KOFA, så man må eventuelt gå direkte til rettslig behandling, sier Algard.

Cathrin Sætre, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mener at alt har gått ryddig for seg i klageprosessen, og at det ikke er snakk om at Statsbygg gransker seg selv.

På e-post legger hun til at vedtaket om hvem som får kontrakten om Regjeringskvartalet, ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Derfor er vedtaket heller ikke lagt under forvaltningslovens klageregler.