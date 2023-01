En musiker med mye på hjertet

Tuvaband har snekret sammen et særegent album som vokser for hvert lytt.

Tuva Hellum Marschhäuser gjør et dypdykk i stemninger på sitt ferske album.

29.01.2023 07:00

Lik så mange av skivene jeg har skrevet om det siste drøye året, er også denne spilt inn og inspirert av pandemien. Forskjellen er at Tuva Hellum Marschhäuser angivelig ble fylt av håp for fremtiden da samfunnet ble stengt ned. Naturen fikk en pause, og økonomi måtte vike for menneskelige hensyn.

Disse refleksjonene har ført til et herlig album. «New Orders» smyger seg frem i rolig tempo og med melankolske vibber, men er også fullt av kraft.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn