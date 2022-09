Kampen mot det «politisk korrekte» fortsetter i Sverige: – Sverigedemokraterna fører kulturkrig

Pride-flagg, Pippi på arabisk og samtidskunst. Stridstemaene kan bli mange etter Sverigedemokraternas brakvalg: – De vil styre kulturens innhold, mener kulturredaktør i Aftonbladet, Karin Petterson.

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson har tatt eierskap til flere kulturdebatter, mener eksperter. Her er Åkesson under en pressekonferanse i høst.

Kultur var et fraværende tema under høstens valgkamp i Sverige. Mye tyder likevel på at Sverigedemokraterna (SD) nå ønsker å sette fyr på de svenske kulturdebattene.

Det mener flere eksperter og kommentatorer, blant andre Karin Pettersson, kulturredaktør i Aftonbladet. Ifølge Pettersson satser Jimmie Åkessons parti hardt på å ta eierskap til kulturpolitikken. Som landets nest største etter valget har de nå gode forutsetninger for å få til det.