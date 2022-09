Ny gitarhelt med gamle grep

Tora spiller på veletablerte ideer, men vinner på formidlingen.

Tora Dahle Aagård leverer med en god porsjon «attitude», ifølge vår anmelder.

Eivind August Westad Stuen

Nå nettopp

Bandet Tora har fått en del oppmerksomhet i mediene de siste årene. Mye på grunn av primus motor Tora Dahle Aagård, ofte kalt Norges nye gitarhelt.

Det spellemannominerte prosjektet slår an på tvers av generasjoner. Eldre kan like hvordan hun holder gamle musikktradisjoner i hevd, mens yngre fort vil digge den uredde personligheten. Og alle er enige om at hun er en kjempeflink gitarist.