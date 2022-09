Dagens quiz: Lørdag 17. september 2022

Hvilken berømt nordmann flyttet til Bjerkebæk på Lillehammer i 1919?

8 minutter siden

1. Hvem er aktuell med romanen «Giæver og Iunker»?

2. Tallet du får når du legger sammen to tall, kalles sum. Hva heter tallet du får når du deler et tall på et annet?