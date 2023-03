«Abdul ≈ Hkeem» er en fin konsert, men svak teaterforestilling

Abdulhakim «Hkeem» Hassane flyr høyt som artist i sin egen forestilling. Derfor er det synd selve dramatikken faller til bakken.

Abdulhakim Hassane (foran) har fått sin egen teaterforestilling. Med seg på scenen har han Mimmi Tamba, Ombeline Chardes (fiolin) og Fabian Svegaard Tapia.

30.03.2023 14:05

«Dette er ei djupt personleg og ærleg framsyning, der publikum blir kjent med personen «bak» artisten Hkeem», skriver Det Norske Teatret på sin nettside. Likevel oppleves forestillingen som både upersonlig, overtydelig og retningsløs.

Etter en drøy time med Hkeems låter, ispedd noen dikt og mye pludring om livet på Stovner, går jeg ut med en følelse av at det er for mye og for lite på en gang.