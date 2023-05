Fosse går på tomgang

«I svarte skogen inne» er litt for klisjéfylt under Festspillene i Bergen. Jon Fosse må også ta deler av ansvaret for at kjedsomheten lurer i skogen.

Jon Fosses nye stykke er produsert av Det Vestnorske Teatret sammen med Festspillene i Bergen og Det Norske Teatret. Til høsten kommer stykket til Oslo.

25.05.2023 11:23

Ser du en jazzsaksofonist i en sky av røyk, er du på ett av to steder: A. I Dødsriket. Eller B: I en teatersal der regissøren hverken er redd for Arbeidstilsynet eller velbrukte sceniske virkemidler.

Selv befant jeg meg i kategori B, under en forestilling av Jon Fosses siste stykke. «I svarte skogen inne» hadde premiere for to uker siden på Det Vestnorske Teatret, men er også en del av Festspillene i Bergen, som åpnet onsdag.