Bokanmeldelse: Johaugs oppgjør med kontroll av matinntak

Med Therese Johaugs biografi legges nok en viktig brikke i det urovekkende puslespillet av et spiseforstyrret langrennsmiljø.

Når Therese Johaug (34) står frem som nok en spiseforstyrret langrennskvinne, har hun full kontroll på regien.

15 minutter siden

Vi fikk et forvarsel i biografien om Marit Bjørgen, «Vinnerhjerte», skrevet av Ingerid Stenvold (2021). Der avfeier Bjørgen kontant alle som påstår at det er vanskelig for en toppidrettsutøver i langrenn å få i seg nok næring.

Det var i flere år Therese Johaugs forklaring når journalister spurte om hennes forhold til mat.