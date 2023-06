Trygg tropenatt i Telenor Arena

The Weeknd gjør Norges storstue til sin – uten helt å overbevise.

The Weeknd med følge på scenen. Vis mer

Når tirsdagens konsert med stjernen starter, er det er lett å tro at The Weeknd har valgt et helhvitt antrekk etter bråket rundt hans nye TV-serie «The Idol».

Og når han først dukker opp på scenen, er det med et følge av dansere også kledd i hvitt. Det hele ligner en prosesjon der de går på rekke og rad ut på den lange scenen synkronisert dynamikk.