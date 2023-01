Dronningen er død. Lenge leve Heidi Gjermundsen Broch og Mimmi Tamba!

Spektakulær visuelt, fantastisk musikalsk og forunderlig tankevekkende. «Semper Eadem» seiler opp som 20-tallets beste konsertforestilling.

«Semper Eadem» er ikke bare Mimmi Tambas forestilling. Heidi Gjermundsen Brochs tolkning av dronning Elizabeth får like mye plass.

19.01.2023 15:26

Har du hørt musikken til Mimmi Tamba? Det er en sjanse for at svaret er «nei». Låtene fra det spellemannsnominerte albumet «Semper Eadem» (2020) har bare noen få tusen avspillinger på Spotify.

Likevel har Det Norske Teatret satt hovedscenen og hele sitt enorme teatermaskineri til disposisjon for å lage konsertforestilling av Tambas andre album. Etter å ha sett forestillingen, står det som et helt riktig valg. «Semper Eadem» er et mesterstykke musikalt, visuelt, performativt og konseptuelt.

