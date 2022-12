KHiO-direktør foreslår stans i opptak til skuespillerlinjen: – Vil være dramatisk

2023 blir et økonomisk krevende år for Kunsthøgskolen i Oslo. Stans i opptak til Teaterhøgskolen og salg av tradisjonsrik kunstnerbolig er blant sparetiltakene som foreslås for å balansere budsjettene.

Det er stor kamp om de ti plassene ved bachelorprogrammet i skuespill ved KHiO. Nå kan det bli stans i opptaket til både det og masterprogrammet i teater. Bildet er fra da Aftenposten besøkte en undervisningstime i 2016.

37 minutter siden

I år har de høye strømutgiftene gjort det vanskelig for Kunsthøgskolen i Oslo å balansere budsjettene. I september manglet skolen 12 millioner kroner for å unngå røde tall.

Nå er statsbudsjettet for 2023 klart. Der tildeles KHiO 387,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet (KD) for drift neste år.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn