«True North»: Som en lang musikkvideo som blir for alvorlig

Det er mørkt, der oppe i det ekte nord, hvor A-ha har laget ny plate og film.

Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy kommer nå med film og plate.

Innsalget av denne nye A-ha-filmen legger sterke føringer for hvordan vi skal se og lese den. «True North» er, som Magne Furuholmen også sier i et klipp, et «brev fra A-ha / Norge til våre fans».

Det må nesten være deres utenlandske tilhengere, da? Vi som allerede har besøkt Nord-Norge, får lite nytt å frydes over.