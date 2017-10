Weinstein er ikke alene om å bli felt av trakasseringsavsløringer

Den siste uken har Hollywood vært rystet av skandalene rundt stjerneprodusent Harvey Weinstein, som tirsdag fikk sparken fra sitt eget selskap etter at The New York Times avslørte at han i en rekke tilfeller blir anklaget for seksuell trakassering og seksuelle overgrep mot kvinner.

Anklagene skal ha vært en åpen hemmelighet i Hollywood i mange år. Weinstein brukte sin enorme innflytelse, både over andre i filmbyen, medier og demokratiske politikere som han donerte rundhåndet til, for å sørge for at skandalen ikke kom frem i lyset, ifølge en rekke rapporter i amerikanske medier.

De siste årene har en rekke menn i mektige stillinger måttet gå på grunn av lignende saker. Her er noen av dem:

Roger Ailes (77, død 2017)

NTB scanpix

Grunnleggeren av den konservative, amerikanske TV-kanalen Fox News gikk av i juli 2016. Det skjedde i kjølvannet av å ha blitt saksøkt for å ha bedrevet omfattende seksuell trakassering av en rekke kvinnelige ansatte.

Som leder av den største nyhetskanalen i USA og tidligere rådgiver for flere republikanske presidenter, ble Ailes omtalt som en av USAs mektigste menn. Etter at han fikk sparken, hjalp Ailes Donald Trump i valgkampen. Han døde i mai i år.

Bill O’Reilly (68)

Richard Drew / AP / NTB scanpix

I april i år avslørte The New York Times at Fox News og kommentatoren Bill O’Reilly, nyhetskanalens største profil, hadde utbetalt hele 13 millioner dollar til ulike kvinner for å ikke forfølge påstander om seksuell trakassering.

De fem tilfellene avisen avdekket, er alle kvinner som enten har jobbet for eller vært gjester i O’Reillys program. I kjølvannet av avsløringene fikk O’Reilly sparken.

Andrew Gombert / Reuters / NTB scanpix

Dominique Strauss-Kahn (68)

Den mektige lederen av Det internasjonale pengefondet (IMF) måtte trekke seg etter anklager om seksuelle overgrep fra en kvinnelig hotellansatt i New York i mai 2011. Strauss-Kahn var på det tidspunktet en av favorittene til å stille som presidentkandidat i Frankrike.

Saken fikk enorm oppmerksomhet verden over. I kjølvannet av den første anklagen dukket det opp flere kvinner som hevdet å ha blitt trakassert av Strauss-Kahn. Etterforskning ble igangsatt, men sakene ble til slutt avvist av påtalemyndigheten.

Bill Cosby (80)

Matt Slocum / AP / NTB scanpix

80-tallets store stjerne og «superpappa» i familien Cosby på TV har de siste årene stort sett blitt omtalt i forbindelse med anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Her kan du lese om bakgrunnen for de alvorliger anklagene mot Cosby: «Det han ikke snakket med ungene om, var voldtekter og seksuell trakassering».

Anthony Weiner (53)

Den amerikanske politikeren ble i september dømt til 21 måneders fengsel etter å ha innrømmet å ha sendt meldinger med seksuelt innhold til en 15-årig jente.

John Minchillo / AP / NTB scanpix

Dommen mot den tidligere kongressmannen og stigende stjernen i det demokratiske partiet kom etter flere år med anklager om, og avsløringer av, seksuelle meldinger sendt fra Weiner til en rekke kvinner.

Weiner var gift med Hillary Clintons rådgiver Huma Abedin, og etterforskningen av Weiner fikk i 2016 på overraskende vis innvirkning på presidentvalgkampen.

Joshua Roberts / Reuters

Travis Kalanick (41)

Mannen som i løpet av få år gjorde Uber til et av verdens ledende teknologiselskaper, gikk av i sommer, etter flere måneder med påstander om en ukultur i selskapet. Kalanick ble ikke selv anklaget for å ha seksuelt trakassert noen, men flere kvinner sto frem med påstander om at de ikke ble tatt på alvor da de meldte fra til sine overordnede om å ha blitt utsatt for dette av kolleger.

... og nesten Donald Trump (71)

Det ble en kjempeskandale da The Washington Post publiserte et opptak der Trump skrøt av at han blant annet kysset kvinner mot deres vilje.

– Når du er en kjent person, kan du gjøre hva du vil med kvinner, sa Trump, til og med «grab them by the pussy», altså ta dem på kjønnsorganet.

I kjølvannet av avsløringen kom det en rekke andre saker der kvinner anklaget Trump for seksuell trakassering og annen upassende oppførsel.

Avsnøringene førte til at en rekke høytstående republikanere tok avstand fra Trump. Noen ba ham til og med å trekke seg. Mange kommentatorer påsto at skandalen ville bety slutten for Trumps drøm om Det hvite hus.

En måned senere ble Trump valgt til USAs 45. president.