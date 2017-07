Therese Sollien blir kommentator i Aftenposten

Aftenpostens kommentaravdeling lyste i vår ut et årsvikariat som kommentator. Det er nå besatt, med et kjent stemme for mange:

Therese Sollien (35) gir seg etter et kort opphold i Minerva, og går dermed fra en liten konservativ avis til en ganske mye større.

Sollien kom til Minerva rundt nyttår, etter noen år i Dag og Tid. Hun er også kjent som spaltist og debattant, blant annet på NRKs Ytring.

– Jeg gleder meg!

Sollien sier dette om jobbskiftet:

– Jeg føler meg svært privilegert som får spasere tørrskodd opp Akersgaten fra rike onkler til tanta. Jeg trives som fisken i vannet i Minerva, hvis nystartede transformasjon fra tidsskrift til fullblods avis har vist seg på alle måter å ha livets rett og vel så det, og jeg er stolt av å være med på reisen.

– Slik sett er det med tungt hjerte jeg skal låse meg ut av Minerva-kontoret til høsten, men hvem kan vel si nei til selveste Aftenposten? Kommentaravdelingen henger helt øverst i juletreet, jeg gleder meg!

Politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten er også fornøyd med rekrutteringen:

– Sollien har erfaring fra Minerva og Dag og Tid. Hun har mastergrader i kinesisk og internasjonale relasjoner. Hennes kompetanse er midt i blinken for oss.

