Jan Kjærstad om Helga Hjorths roman: – Dette er alle forfatteres drøm

– Det er dette som er alle forfatteres drøm. At du skriver noe så kvessende at det avfører nye historier, at din fiksjon genererer ny fiksjon.

Det er forfatter Jan Kjærstads første reaksjon på at Helga Hjorth kommer med Fri vilje. Som Aftenposten skrev onsdag, bygger romanen på fjorårets Arv og miljø, skrevet av forfatterens søster, Vigdis Hjorth.

– Mener du det er en ære for Vigdis Hjorth?

– Jeg har ingen forutsetning for å si hvordan hun tenker, men regner med at dette kom ganske overraskende på Vigdis Hjorth. Hvis det samme hadde skjedd med meg, ville jeg gratulert min søster med romanen, sier Kjærstad, som for øvrig ikke har rukket å lese Fri vilje.

En gavepakke til leserne

Begge søstrene Hjorth bruker virkelige personer og hendelser i sine romaner. Fjorårets Arv og miljø var da også utgangspunktet for en debatt om såkalt virkelighetslitteratur. Kjærstad understreker at det ikke er sikkert man kommer noe nærmere virkeligheten gjennom de to romanene.

– Kanskje vil det snarere bli skapt en slags hyperfiksjon, en fiksjon som skrus inn i enda en fiksjon. De kan nulle hverandre ut, eller de kan trekke hverandre opp og skape synergieffekter for hverandre. For leserne er dette uansett en gavepakke. Nå kan man lese to romaner med to ulike synsvinkler på den såkalte «virkeligheten», sier Kjærstad.

– Vil prege litteraturen

Etter å ha debutert med novellesamlingen Arbeidsnerver i fjor, ble Jan Kristoffer Dale tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris. Han har ikke lest Helga Hjorths bok, men han leste Arv og miljø i fjor. Da Dale logget på sosiale medier onsdag, så han nyheten om Fri vilje.

Hans første reaksjon var «skal vi snakke om dette igjen?»

– Jeg er ikke videre interessert i saken generelt, men vi kommer ikke bort fra at denne utgivelsen vil prege litteraturen i tiden som kommer, sier Dale, som ikke har hørt om noe lignende før.

– Det jeg er redd for, er at flere skal gi ut slike bøker for å tjene penger på det. Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen her, og det kan være en ren nødvendighet for å forsvare seg, sier Dale.

Bjørge, Stein

Hevner seg ikke

Dale baserer selv mye av sin skriving på ekte hendelser og mennesker han har møtt, noe han regner med gjelder de fleste forfattere. Han har ikke møtt sterke reaksjoner fra mennesker som kan kjenne seg igjen, utenom en litt kjøligere hilsen på gaten.

– Jeg har mennesker rundt meg og opplevelser som kunne blitt god litteratur, men jeg ville aldri skrevet om det. De hadde visst at det var dem, og det vil jeg ikke. For min del er det en grense, sier Dale.

Tidligere har han fått spørsmål om hvorvidt det «føles godt å ta hevn gjennom litteraturen».

– Målet mitt med å skrive var har aldri vært å hevne seg på noen, selv om novellene mine er basert på personlige og vonde opplevelser. Det er ikke hevn, det er historiefortelling, sier Dale.

Ingunn Økland om Fri vilje: «Denne romanen vil vekke avsky og sette en støkk i det litterære miljøet»

Vil ikke ha ny virkelighetsdebatt

– Helga Hjorth er i sin fulle rett til å skrive det hun vil. Hun må gjerne skrive om sine erfaringer i en roman, så må forlaget ta ansvar for at det er skjønnlitteratur og at det holder seg innenfor norsk lov, sier Heidi Marie Kriznik, som er leder i Forfatterforeningen.

Hun minner om at både Vigdis og Helga Hjorth sier at bøkene deres er romaner, altså konstruksjoner.

– Jeg er bekymret, og mener det er lite fruktbart å snakke om dette som noe annet enn skjønnlitteratur. For det litterære er det ikke så viktig hva som er sant og ikke sant. Hvis man leter etter en dokumentarisk sannhet i en roman, mister man mange lag. Det er ikke svart/hvitt. Jeg håper ikke vi havner i en slik debatt igjen.

– Tror du utgivelsen til Helga Hjorth kan virke avskrekkende på andre forfattere?

– Jeg tror veldig mange forfattere tenker over hvordan boken deres vil bli mottatt. Men forfatteren må uansett være fri. Vi skal ikke kneble kunsten i vårt samfunn.

– Forfatteren er fri

– Hva med hensynet til de som opplever å få sitt liv brettet ut?

– Det er umulig å svare på, for det forutsetter at det er en faktisk sannhet i romanen, noe forfatteren selv sier det ikke er. Jeg tror ikke forfattere er kyniske. Forlagene må ta ansvaret for at utgivelsene er tilstrekkelig skjønnlitterære.

Kriznik mener debatten om virkelighet i skjønnlitteraturen er et blindspor.

– Å skrive skjønnlitteratur er et samspill mellom erfaringer, minner og tenkning. Skjønnlitteraturen viser at virkeligheten er sammensatt. Hvis denne debatten blir polarisert, mister man av syne at forfatteren er fri og at romanen er en konstruksjon. Men jeg ser at debatten har underholdningsverdi. Den er salgbar i mediene, sier Kriznik.