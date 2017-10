Den britiske forfatteren Kazuo Ishiguro fikk nobelprisen i litteratur

Den britiske forfatteren Kazuo Ishiguro er vinneren av nobelprisen i litteratur 2017.

Det offentliggjorde Svenska Akademien i Stockholm torsdag. Prisen er verdens viktigste litteraturpris.

I juryens begrunnelse heter det at Ishiguro, «i sine romaner om store emosjonelle krefter, har avdekket avgrunnen under vår illusoriske følelse av forbindelse med verden».

Kazuo Ishiguro er født i Japan, men ble britisk statsborger i 1982. Han har gitt ut åtte romaner, og flere av dem er oversatt til norsk på Cappelen Damm forlag. Ishiguro er nominert hele fire ganger til Bookerprisen. I 1989 vant han den for romanen Resten av dagen (1989).

– Gjett om vi er glade! Det er jo helt fantastisk. Jeg skjelver på hånden fremdeles. Her skal det drikkes champagne resten av dagen, sier redaksjonssjef Anne Fløtaker i Cappelen Damm, som gir ut Ishiguros bøker i Norge.

Fakta: Kazuo Ishiguro (62) Født 8. november 1954 i Japan.

Flyttet med familien til Storbritannia da han var fem år gammel. Moren overlevde atombombeangrepet på Nagasaki.

Har universitetsgrad i engelsk og filosofi fra Universitetet i Kent og i kreativ skriving fra Universitetet i East Anglia.

Bor i dag i London med sin kone og datter.

Ishiguro har vært forfatter på heltid siden sin første bokutgivelse, A Pale View of Hills (1982).

Jan Tomas Espedal

– En fjær i hatten

Stemningen er høy i forlaget etter annonseringen av nobelprisvinneren.

– For forlaget er dette en fjær i hatten. Vi elsker å ha prisvinnere. I tillegg er det utrolig hyggelig når det går til en forfatter vi har hatt veldig lenge. Forleggeri handler om å stole på at man vet hva som kommer til å bli stående. Det er deilig når de tingene vi har jobbet med lenge får priser, særlig denne, sier Fløtaker.

Hun synes det er gøy at nobelprisen går til et aktivt, levende forfatterskap og til en forfatter som både blir oversatt og er godt kjent. Cappelen Damm har hatt Kazuo Ishiguro i stallen i mange år.

Forlagsdirektør Knut Gørvell i Cappelen Damm er opprømt og glad for prisen til den britiske romanforfatteren, selv om prisen kom litt uventet.

– Kazuo Ishiguro var ikke på noen av listene over favoritter som har florert de siste dagene. Men det er gøy at nobelprisen går til en forfatter med et bredt forfatterskap som mange kan like å lese, sier han.

Ishiguro er en av de mest feirede samtidsforfatterne i den engelsktalende verden. Romanen Resten av dagen ble filmatisert i 1993 med Anthony Hopkins og Emma Thompson i hovedrollene. Filmen fikk åtte Oscarnominasjoner.

Overraskende vinner

Ika Kaminka, leder i Norsk Oversetterforening, synes prisvinneren er et overraskende valg.

– Jeg synes det er et forunderlig valg. De siste årene har han skrevet lite. Den eneste boken jeg har lest av de nyere bøkene hans synes jeg ikke på langt nær når nivået til hans tidligere bøker, sier hun.

Hun synes juryens begrunnelse oppsummerer godt hans forfatterskap.

– Han er en forfatter som tar for seg moralske og etiske dilemmaer i tekstene sine. Det er nok derfor han har vunnet, sier Kaminka.

Tidligere kritisert for valg av vinner

Prisvinneren får en medalje og litt over åtte millioner kroner.

Prisutdelerne i Svenska Akademien er tidligere blitt kritisert for å ofte plukke ut nordeuropeiske prismottagere. Prisen er også kritisert for å være for avantgarde, med vinnere svært få har hørt om tidligere.

Men med fjorårets overraskende prisvinner, Bob Dylan, viste Svenska Akademien at de også kan gå den andre veien. Dylan er den første forfatteren av sangtekster som noen gang er tildelt prisen.