Derfor er prisen så viktig: I dag får vi vinneren av Nobelprisen i litteratur.

Nobelprisen i litteratur er verdens viktigste litteraturpris. Torsdag kl. 13.00 lanseres årets vinner fra Stockholm.

Ifølge nettstedet Bra odds, som sammenligner bookmakerselskapenes odds, er det kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood som ligger best an til å vinne prisen. Også norske Jon Fosse er i år som i fjor blant favorittene.

Vinneren får en medalje og litt over 8 millioner kroner.

Fakta: Nobelprisen i litteratur Prisen er én av flere nobelpriser opprettet av industrimannen Alfred Nobel.

Ifølge Nobels testamente skal Nobelprisen i litteratur gå til «den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning».

Prisen er hvert år blitt delt ut det svenske litterære selskapet Svenska Akademien siden 1901.

Tidligere vinnere er blant andre Mo Yan (2012), Doris Lessing (2007), Toni Morrison (1993), Albert Camus (1957) og Knut Hamsun (1920).

Prisutdelerne i Svenska Akademien er tidligere blitt kritisert for å ofte plukke ut nordeuropeiske prismottagere. Prisen er også kritisert for å være for avantgarde, med vinnere svært få har hørt om tidligere.

Men med fjorårets overraskende prisvinner, Bob Dylan, viste Svenska Akademien at de også kan gå den andre veien. Dylan er den første forfatteren av sangtekster som noen gang er tildelt prisen.

En avgjørende pris

Å vinne Nobelprisen i litteratur kan ha stor betydning for et forfatterskap, men den gjeve prisen ønskes ikke alltid velkommen.

Den franske forfatteren og filosofen Jean-Paul Sartre vant litteraturprisen i 1964, men nektet å ta den imot. Begrunnelsen hans var blant annet at prisen kunne medvirke til å sette ham i en bås som en institusjonell intellektuell, og den kunne føre til et press overfor leserne som han ikke ønsket. Han ønsket ikke å for evig bli tilknyttet en institusjon.

Den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksijevitsj vant litteraturprisen i 2015. Inntil da hadde hun vært lite kjent, særlig i Norge. Siden har bøkene hennes blitt oversatt til mer enn 30 språk.

I 2015 uttalte Aleksijevitsj at hun håpet prisen ville gi forfatterskapet hennes mer tyngde. Men flere av bøkene hennes er fortsatt bannlyst i hjemlandet, og berømmelsen er blitt brukt til å spre falske, negative nyheter om henne selv.

Les Aftenpostens intervju med Svetlana Aleksijevitsj her: Svetlana Aleksijevitsj om Putins Russland: − Vi har ingen erfaring med å være fri. Det vi kan, er å leve i en delvis slavetilstand.

Prisvinnerne blir lest

Sist gang en nordmann vant litteraturprisen var i 1928. Da var det Sigrid Undset som fikk den, etter å ha utgitt salgssuksessene Kristin Lavransdatter og tobindsromanen om Olav Audunssøn.

Nobelkomiteens begrunnelse for vinnervalget var blant annet at Undset skrev «mektige skildringer om Nordens middelalderliv».

Undset brukte sin styrkede kjendisstatus til å drive det hun kalte katolsk propaganda i mellomkrigstiden. I dag er hun stadig blant de mest leste forfatterne i Norge, og bøkene hennes inngår i skolens og universitetenes undervisning.