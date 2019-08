Begge mistet ektefellene. Så fant de hverandre.

Ektefellene til kunstfotografen Per Maning (76 år) og billedhuggeren Elena Engelsen (66 år) døde begge av kreft. En tid etterpå fant de to hverandre. Nå åpner de snart utstillingen Fragile Lives i Galleri Brandstrup i Oslo. Her tematiserer de det skjøre, sårbare livet. Senere i høst skal utstillingen videre til Stavanger. Engelsen viser skulpturer i marmor, bronse og tre, Maning viser fotografier.

Samtidig kommer de med fotobok med tekst av psykiateren og vennen Finn Skårderud, som også skriver for Aftenposten.