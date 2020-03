Aftenposten øker satsingen på klassisk musikk

– Vi opplever at mange av våre lesere har et sterkt ønske om å få mer innhold om klassisk musikk. Flere lesere etterlyser også en enklere måte å navigere i det stoffet som allerede finnes. Derfor lager vi nå et eget nyhetsbrev med redaksjonelt innhold, som leserne får i innboksen sin til faste tidspunkt, sier kulturredaktør i Aftenposten, Cecilie Asker.

Nyhetsbrevet skal lages av Aftenpostens hovedanmelder på klassisk-feltet, Maren Ørstavik, og være et supplement til stoffet som allerede finnes i avisen. Her vil det bli både anmeldelser, tips og nyheter fra den klassiske musikkens verden, både i inn- og utland.

– Vi har ingen planer om å redusere mengden stoff om klassisk musikk i dagens avis. Dette nyhetsbrevet vil komme i tillegg til dagens satsing, og vil inneholde redaksjonelle saker som man ikke nødvendigvis finner i avisen, sier Asker.

Er du Aftenposten-abonnent og ønsker du å få Maren Østaviks nyhetsbrev annenhver tirsdag? Det finner du her.

Høyt nivå på norske utøvere

For tiden holder Maren Ørstavik til i New York, men er ofte hjemme i Norge for å anmelde.

– Jeg følger både norsk og internasjonalt musikkliv og skal lage et nyhetsbrev for dem som er litt interessert, nysgjerrige eller veldig interessert i klassisk, men som føler at de ikke får nok i papiravisen, sier hun på telefon fra verdensmetropolen.

– Nivået på norske utøvere innen klassisk musikk er blitt så høyt at det er spennende å følge med på hva som skjer med dem, ikke bare i Norge, men også rundt i verden, sier Ørstavik.

Rett før jul debuterte den norske sopranen Lise Davidsen i et av verdens viktigste operahus, The Metropolitan Opera i New York. Neste gang den norske stjernen kommer til byen forsikrer Aftenpostens klassiskanmelder at hun vil være til stede.

– Ikke overraskende kan New York by på et pulserende musikkliv. Jeg skal gjøre mitt beste for å formidle dette på en engasjerende måte til leserne. Og det blir nok mange turer innom The Met, sier hun.

Mye spennende som skjer

I nyhetsbrevet skal hun ikke bare dele sine opplevelser og anbefalinger fra New York og Oslo. Hun kommer også til å ha et blikk på viktige nye ting som skjer på feltet fra hele verden.

– Det blir klassisk musikk, opera og samtidsmusikk, fra det tradisjonelle til det eksperimentelle. Jeg håper at leserne kan bli inspirert, lære litt og la seg engasjere av alt det spennende som skjer innen klassisk musikk for tiden. Det blir min jobb å sørge for å formidle det viktigste, sier hun.

Nyhetsbrevet blir gratis for Aftenposten-abonnenter og havner rett i e-postboksen til dem som melder seg på. Første nyhetsbrev kommer onsdag 11. mars. Påmelding finner du på: ap.no/klassisk.