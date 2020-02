Ingen skrev ærligere nekrologer enn Jan Erik, ingen skrev dem bedre. En av hans beste bøker er utvilsomt nekrologsamlingen De døde, der minner og skisser om kjente og ukjente avdøde står frem som rene novelletter som forener store og små menneskeliv med tragediens storhet. Tragedien, mente Jan E., var en uunngåelig og umistelig del av livet, som ikke skulle viskes ut.

Det ville derfor ikke vært i Jan Eriks ånd å stikke under stol at det livet som var hans – særlig i de siste årene i hans frivillige romerske eksil – utfoldet seg i et tragisk overlys. Hans kjærlighet til Roma brakte ham allikevel utvilsomt mest lykke.