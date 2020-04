– Den dagen vi får gå inn på et fullsatt podium, kommer jeg til å storgråte av glede. Nå begynner jeg å grine bare ved tanken, sier fiolinist og konsertmester i Oslo-Filharmonien, Elise Båtnes.

Fra 22. april spiller orkesteret den digitale konsertserien Mellomspill – veien tilbake i Oslo Konserthus. Aftenposten skal strømme konsertene.

Først ut blir urfremføring onsdag 22. april kl. 20 av et verk spesialskrevet for hundre musikere i isolasjon, Pandemic av den georgiske komponisten Koka Nikoladze.

Torsdag 23. april kl. 20 går Elise Båtnes inn på podiet og blir den første musikeren til å spille live i den nye konsertserien. De digitale konsertene strømmes gratis fra Oslo Konserthus.

Foto: Oslo-Filharmonien

Orkesteret måtte kaste om på jubileumsplanene

Midt i 100-årsjubileet har orkesteret måttet kaste om på alt. De siste ukene har musikere over hele verden søkt nye måter å samarbeide og kommunisere med publikum på. Kjente og ukjente verk er blitt spilt inn på kreative måter.

– Det oppsto jo en slags ny sjanger da hele orkesterverdenen lukket ned, og musikerne begynte å formidle fra sine hjem, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

– Verket som urfremføres under «ouverturen» onsdag kveld, ble bestilt veldig raskt og er spesialkomponert for den spesielle tiden vi lever i, sier hun.

– Krisetid er krevende, men åpner også noen muligheter. Mellomspill forteller om veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus, og konsertene blir gratis. Det er vårt bidrag i en krevende tid for hele samfunnet.

Dan P. Neegaard

Verdensstjernen Lise Davidsen synger

På den første livekonserten torsdag spiller Elise Båtnes en folketone fra Lom. Først er hun alene, så får hun følge av pianist Gonzalo Moreno i et verk av Johan Halvorsen, før flere musikere entrer scenen. Planen er at stadig flere musikere skal kunne bli med i konsertene fremover ut fra hva som er smittemessig forsvarlig.

– Vi klarer knapt å vente til den dagen vi har fullt orkester igjen på podiet. Vi griper tak i handlingsrommet vi har. Nå er det dette vi kan få til, sier Røynesdal.

Hun lover et variert program. Verdensstjernen Lise Davidsen har flyttet til Oslo og synger Grieg og Heitor Villa-Lobos torsdag 30. april.

– Kortreiste solister er vi veldig glad i nå, sier Røynesdal.

Lørdag 2. mai kl. 10 blir det familiekonsert med Den lille prinsen på programmet.

Se programmet til Mellomspill her

Signe Dons

– Vårt jubileumsår tok en annen retning enn ventet. Orkesteret er desperate etter å spille. De gleder seg til dette prosjektet, sier utviklingssjef Lars Petter Hagen i Oslo-Filharmonien.

Mellomspill er orkesterets vei tilbake til kollektivet på podiet. Vi er nødt til å finne nye løsninger.

– Det store spørsmålet er usikkerheten, men kunstnere er gode til å stå i det og bruke denne usikkerheten som en kreativ kraft. Vi utnytter midlertidigheten til å eksperimentere og prøver å se det positive i det, sier Hagen.

– Alle må gjøre oppgavene sine på ny måte. Musikerne og publikum mister den felles lytteopplevelse som en konsert er. Vi gleder oss alle sammen til vi kan spille offentlige konserter for fulle saler, sier han.