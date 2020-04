«Jeg vil bare gå tilbake til å være normal, så jeg later som jeg er det», sier Ricky Gervais’ rollefigur Tony i et av mange fine, sjelegranskende øyeblikk i sesong 2 av After Life. Tony er journalist i lokalavisen Tambury Gazette og har nok med å komme seg gjennom deprimerende dager etter at kona døde av kreft.

Kveldene tilbringes alene med en flaske rødvin, suicidale tanker og en laptop med videoopptak av Lisa. Dagene går med til filosofering over ensomhet, vennskap og kjærlighet, samt en god dose hets av «cunts who deserve it». After Life er tross alt en serie fra Gervais, komikeren bak The Office, Extras, Life’s Too Short og andre gryteretter av hard hets og flauhet.