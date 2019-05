Les pakningsvedlegget nøye er en nådeløs sykdomsskildring. Da mener jeg ikke bare at sykdommene i boken er nådeløse mot hovedpersonen Laura, men at forfatter Karen Havelin er nådeløs mot leseren. Romanen gis ut på norsk og engelsk samtidig, med forhåndsros av amerikanske forfattere som Gary Shteyngart.

En storslått dobbeltdebut er en av frynsegodene ved å ha studert skrivekunst på Columbia University, og forventningene er desto høyere. Laura har forresten også studert litteratur i New York. Om forfatter og forteller har mer til felles, er litterært sett likegyldig. Men denne romanen er skrevet så tett inntil Lauras liv som kronisk syk alenemor at den like gjerne kunne vært ubearbeidede utdrag fra en dagbok.