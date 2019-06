Bjarne Melgaard og datamaskinen hans er ikke akkurat bestevenner. Han kaller den for «computeren». Når den er i bruk, blir den fjernstyrt fra London.

Men det er inni den svarte dingsen Melgaards kunstverk My Trip nå blir laget. Eller mer presist, i nettskyene. Blant mange titalls malerier og malingstuber i en kjeller på Frogner, har teknikere installert sensorer i taket hans. Ledninger går fra «computeren» til et par VR-briller og to kontroller.