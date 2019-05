Regjeringen fjerner moms på e-bøker

Endringen gjelder også strømmetjenester med e-bøker, skriver Dagens Næringsliv.

– Endelig! Jeg tror dette vil bli godt mottatt. Det var en debatt om regelverket som ble sendt på høring. Jeg tror dette er en god løsning siden fritaket ikke skal kobles til en type format eller en papirutgivelse, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til avisen.

Kan bli levende bilder i e-bøker

Dette innebærer at man ikke trenger en trykt versjon av utgivelsen for å få fritak fra avgiften, og at e-bøkene utelukkende må bestå av tekst, skriver DN.

Grande sier at de har gjort tilpasninger som gjør at det på sikt for eksempel kan bli levende bilder i en bok.

Regjeringen innførte momsfritak for aviser i 2016. Samlet har staten tapt 27,5 millioner kroner påløpt og 18 millioner kroner som er bokført fra 1. juli i år.

Siden 1960-tallet har det ikke vært merverdiavgift på bøker og lydbøker, men elektroniske bøker og tidsskrifter har ikke vært omfattet av fritaket. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett er i tråd med det Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre ble enige om i Jeløya-plattformen.