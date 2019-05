Mobbing, rasisme og utenforskap diskuteres i den nye boken Third Culture Kids. Jakten på egen identitet er et gjennomgående tema for de norske ungdommene som er oppvokst med røtter i to eller tre kulturer.

Det er en slags kollektiv selvbiografi om det moderne Norge som nå foreligger. De 29 bidragsyterne deler sine historier om krevende oppvekst, og jakten på egen identitet. Her er både politiske og personlige historier.