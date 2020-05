Larvik vil ha kunsten på Y-blokken dersom rivingen gjennomføres

– Vi ber også om at premissene fra 2014 som ligger til grunn for nytt regjeringsbygg til erstatning for Y-blokken tas opp til ny vurdering. Y-blokken er hele folkets eiendom. Larvik har imidlertid en ekstra nær tilknytning til bygget både gjennom vår æresborger Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjøs sterke tilknytning til Larvik, skriver hovedutvalget for miljø, kultur og næring i Larvik i en pressemelding.

– Dersom staten mot formodning ikke tar vår henvendelse om rivningsstans til følge, ber vi om å komme i dialog for å omplassere fasadeutsmykkingen «Fiskerne» til Carl Nesjars fødeby Larvik, skriver utvalget videre.