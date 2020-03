Har du drømt om å være programleder i Beat for beat? Nå har du sjansen. Erger du deg fortsatt over et bittert i Risk? Revansjen er nær.

Helgens fest har flyttet seg over på internett. Der finnes det uendelig med muligheter som de fleste aldri har tenkt på. Derfor har Aftenposten samlet de beste aktivitetene for digital henging.