Man kan ikke annet enn å smile av ord som brusebad for dusj og snabel-a for krøllalfa. Og mens vi er i gang: Er ikke det svenske ordet for putevar helt vidunderlig? Örngott! Men jeg blir også språklig nedtrykt av besøk i nabolandene våre.

Norsk, dansk og svensk er såpass like at vi forstår hverandre nokså godt. Iallfall de eldste blant oss. Men la meg begynne med gledene og spare bekymringen til slutt. Store deler av ordforrådet i de tre språkene er like eller nokså like. Men noen forskjeller er det selvsagt. Mange har hørt om de falske vennene. Falske venner er en betegnelse for ord som ser og høres like ut, men som har ulik betydning på de aktuelle språkene. Hvis man ikke vet at grine på dansk betyr le, kan det være duket for misforståelser.