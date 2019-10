«Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking»

Jimmy Durante synger melankolsk idet filmen går i svart, og rulleteksten starter. Jeg sitter lamslått tilbake i kinosalen, og det jeg føler er raseri. Sinne over at vi bor i et samfunn som dyrker frem grådighet som en dyd og belønner egoisme over altruisme.