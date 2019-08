Lene Kongsvik Johansen i rasende midtlivskrise

Serien «Costa del Kongsvik» går omtrent i sløyfe på TV, og noen bange anelser var uunngåelig om hvilke av rollene derfra Lene Kongsvik Johansen skulle ta med seg på scenen. Helt bortkastet med anelser.

I dette revypregede showet er nesten alt flunkende nytt og fresht, glitrende observert i et mylder av detaljer og virtuost fremført musikalsk og tekstlig. Vi befinner oss i navlen – eller navværn – som får altfor lite kred i hverdagen, til tross for at den representerer den ideelle livsform. Det gode liv er over når navlestrengen kuttes.