Tom Hanks er blitt greker

En av verdens mest kjente skuespillere har fått nytt pass. Tom Hanks er nå blitt gresk statsborger.

Hanks, som blant annet har mottatt to Oscar-priser for sin innsats på lerretet, har et nært forhold til Hellas.

Nå har både han og kona, Rita Wilson, fått gresk statsborgerskap.