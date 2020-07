Filmstudio kan slippe storfilmer på nett bare tre uker etter kinopremieren – «sjokk for bransjen»

Universal Pictures har inngått en avtale med den store, amerikanske kinokjeden AMC som karakteriseres som historisk.

Det sies å ha vært filmen «Trolls World Tour», som ble sluppet digitalt, som forårsaket først et brudd mellom Universal Pictures og kinokjeden AMC – før partene nå er blitt enige om en historisk avtale om når kinofilmer kan slippes løs digitalt. AP

NTB

Nå nettopp

Avtalen innebærer at filmstudioet kan lansere filmer som såkalt premium VOD (video-on-demand) bare tre uker etter at de har hatt premiere på kino. Til nå har vinduet fra kinopremiere til hjemmevideolansering vært fra typisk 75 til 90 dager, ifølge Kinomagasinet – som kaller avtalen i USA for «et paradigmeskifte».

AMC er USAs største kinokjede, og verdens største – som en del av grupperingen som også eier ODEON her til lands. Ifølge Variety vil AMC få sin andel av inntektene fra slik PVOD-visning. Universal antyder dessuten at storfilmer kan få gå lenger enn de 17 dagene på kino som avtalen i praksis innebærer.

Styreleder Donna Langley i Universal Filmed Entertainment Group sier til Variety at avtalen med kinokjeden bunner i at alle parter ønsker å sikre en god fremtid for filmdistribusjon og «samtidig møte publikums behov for fleksibilitet og muligheter til å se filmene».

Bransjenettstedet noterer seg at avtalen «vil sende sjokkbølger gjennom bransjen», men fastslår at Covid-19 har endret maktbalansen mellom filmstudioer og kinoer – og at bransjen aldri vil bli den samme.

– Universal prøver ikke å skade kinoene. De prøver å gjøre det forbrukerne ønsker – som er å se film uansett hvor det måtte være, sier medieanalytikeren Rich Greenfield.