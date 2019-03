I underkant av to måneder før finalen i Eurovision Song Contest i millionbyen Tel Aviv i mai, har israelske myndigheter igjen gått til angrep mot mål på Gazastripen.

Angrepene er et direkte svar på rakettangrepene mot det sørlige Israel. Mandag ble det avfyrt raketter fra Rafah sør på Gazastripen som traff et hus i Mishmeret, et landlig område rundt 40 kilometer nord for Tel Aviv. Det samme skjedde tirsdag morgen.