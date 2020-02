– Det er med stor sorg at mine brødre og jeg kunngjør at Kirk Douglas forlot oss i dag i alder av 103 år, skriver sønnen Michael Douglas (75) på Instagram onsdag kveld.

– For hele verden var han en legende, en skuespiller fra gullalderen for filmer som levde langt inn i hans gylne år, skriver sønnen videre og framhever farens engasjement for rettferdighet og hans sterke forpliktelse til de sakene han trodde på.