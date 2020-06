Run the Jewels: Dette kan fort bli et av årets viktigste album

Hiphop-duoen skriver seg rett inn i samtiden.

Killer Mike (foran) og El-P i Run the Jewels. Tim Saccenti

12. juni 2020 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Run the Jewels RTJ4 Vis mer

Det er mye som kan sies om hiphop-duoen Run the Jewels’ fjerde album, RTJ4, som ble bråsluppet midt i rasisme- og politivoldsopptøyene sist uke.

For eksempel om hvordan dette korte og intense albumet – i en tid der myk R&B fra artister som The Weeknd dominerer musikkbransjen, og fjorårets største raphit kom fra en fyr som spilte country – vil løfte den mørke, sinte og tunge, amerikanske hiphopen tilbake til gamle høyder.

I så måte er RTJ4 like imponerende som debuten Run the Jewels var i 2013.

Ut mot politivold

Likevel er det naturligvis en tekstlinje fra det andre verset i låten «Walking in the Snow» som kommer til å stå igjen herfra: «You so numb you watch the cops choke out a man like me, until my voice goes from a shriek to whisper: I can’t breathe.»

Ordene kommer fra rapperen Killer Mike, som sammen med makkeren El-P utgjør Run the Jewels, og virker skrevet om den brutale pågripelsen som endte med George Floyds dødsfall i Minneapolis for noen uker siden. Årsaken til demonstrasjonene vi har verden over. Men låten er spilt inn tidligere, og den illsinte tekstlinjen skal være om Eric Garner, som døde på samme måte i Staten Island utenfor New York for seks år siden.

At timingen nesten fremstår som planlagt, kan ingen bruke mot Run the Jewels. Innholdet her er deres agenda, og er det noe de siste ukene har minnet oss på, er det at historien gjentar seg. Politivold har skjedd og skjer, det filmes, og det kommer til å bli nye demonstrasjoner.

Håpet får være at apatien ikke lenger vil gjelde, og at Killer Mike ikke får rett i låtens påfølgende tekstlinje: «And you sit there in the house on couch and watch it on TV, the most you give's a Twitter rant and call it a tragedy».

Run the Jewels: RTJ4 RBC Records/BMG

Pistoltegn mot knyttneve

Det er tid for endring, og det er ikke akkurat noe nytt at svart musikk marker seg i slike tider. I likhet med gospel, blues, rock og soul bygger hiphopen på svart tradisjon. Og slik Run the Jewels brått fremstår som sentrale nå, har artister som for eksempel N.W.A. og den svært kontroversielle Ice-T-teksten til Body Counts låt «Cop Killer» vært det samme ved tidligere demonstrasjoner og opptøyer.

Men selv med et gjenkjennelig cover som viser et pistoltegn rettet mot en knyttneve, er ikke RTJ4 et album utelukkende om politiets brutalitet. Det handler, som vanlig fra denne kanten, om personlige gleder, strukturelt baserte frustrasjoner og iboende sinne i et gjennomført urettferdig samfunn.

Agitasjon og mildere følelser følger hverandre gjennom et stilsikkert, idérikt, tøft og godt produsert hiphop-album. Et som fort kan vise seg å bli viktigere enn noen hadde trodd da det ble skrevet og spilt inn.