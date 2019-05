«Som et bidrag til den opplyste samtale ønsker Det Norske Teatret å legge til rette for at folk skal danne seg en mening på bakgrunn av det faktiske verket», skriver Det Norske Teatret i en pressemelding fredag formiddag.

I november hadde teaterforestillingen Ways of Seeing premiere på Black Box Teater i Oslo. Det ble starten på en opphetet debatt som resulterte i justisminister Tor Mikkel Waras avgang.

Nå skal forestillingen vises for et større publikum under den årlige teatermønstringen Heddadagene i Oslo. 13. til 15. juni. Stykket vil settes opp med totalt fire forestillinger på Det Norske Teatrets Scene 2.

Festspillene i Bergen setter opp «Ways of seeing»: Festivalsjef Anders Beyer henter det kontroversielle teaterstykket til årets Festspill.

Leif Gabrielsen/Black Box Teater

Kommer også til Festspillene i Bergen

I april ble det også klart at «Ways of seeing» settes opp på Festspillene i Bergen. Stykket skal spilles 30. mai i lokalene til Høgskulen på Vestlandet, som har kapasitet på rundt 350 publikummere, ifølge Festspillene.

Festspilldirektør Anders Beyers sa da til Bergens Tidende at han finner det naturlig å hente en forestilling som har satt tilliten til politikere på prøve til Festspillene, som allerede har ytringsfrihet som et tema på sitt debattprogram.

Han mener det er mange som mener noe om forestillingen, uten å ha sett den.

– Se forestillingen først, så snakker vi om hva vi synes etterpå, sa han til Bergens Tidende i april.

«Ways Of Seeing» er også en del av programmet på Vårscenefest i Tromsø som foregår i disse dager. Der ble forstillingen utsolgt på ti minutter.