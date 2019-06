Margaret Atwoods historie om USA som et gammeltestamentlig, patriarkalsk diktatur har fått en voldsom innflytelse etter romanen The Handmaid’s Tale ble gjort til serie i 2017.

Her hjemme i Norge vakte det mest oppsikt da Sigrid Bonde Tusvik og noen hundre norske kvinner kledde seg i seriens karakteristiske røde kapper og hvite hodeplagg for å demonstrere mot KrFs forslag om abortloven, mens bokens dystopiske bilde av et USA hvor kvinner fratas alle rettigheter blir trukket frem som profeti hver gang Trump-administrasjonen samrører med ytre kristenhøyre.