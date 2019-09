– Vi ønsker at Sukkerbiten skal være et rekreasjonsområde. Det skal ikke bygges et nytt signalbygg eller gigantbygg. Det er en villfarelse å tro det, sier daglig leder Erling Johansen i Fotografihuset.

I lang tid har det vært strid om den lille kunstige øya utenfor Operaen og Munchmuseet i Bjørvika.