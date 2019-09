Det er to cowboyhelter som sliter på kino nå, i hver sin mektig populære film: Den ene er Leonardo DiCaprios utdaterte cowboy i Once Upon a Time in Hollywood som ikke finner seg til rette i det nye Hollywood i 1969. Og så har vi Woody i Toy Story som holder på å ta innover seg at han heller ikke lenger er den foretrukne helten.

Ingen av barna vil leke med ham, og i denne fjerde versjonen har han inntatt en rolle som en slags farsfigur for de nye og mer uerfarne lekene. Så langt har disse lekene bestått av fabrikkproduserte seriemodeller, men den dagen Bonnie (som overtok ham) begynner på skolen, gjør hun det utenkelige: Hun lager sin egen leke. Forky, som er laget av rusk fra en søppelbøtte, med en plastgaffel som ryggrad, skaper nye utfordringer for Woody.