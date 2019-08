Saken oppdateres.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har konkludert: VG har brutt god presseskikk i både artikkelen om Bar Vulkan-saken og evalueringsrapporten avisen laget i etterkant.

Artikkelen om Bar-Vulkan-saken ble felt på fem punkter, og avisens egen evalueringsrapport om kildehåndteringen av Sofie ble felt på to punkter. Dette er den mest omfattende fellelsen noensinne i PFU, skriver NTB.

– Saken er en skamplett i norsk pressehistorie, sa PFU-medlem Liv Ekeberg da saken ble behandlet i PFU onsdag formiddag.

Selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg (PFU) tok stilling til VGs dekning av videoen der Trond Giske danser med en ung kvinne på Bar Vulkan i Oslo.

Fakta: Disse punktene i Vær varsom-plakaten ble VG felt på 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. Avisen har allerede innrømmet brudd på samtlige av disse punktene i forkant av PFU-behandlingen. VG ble også felt på punkt 3.3 og 3.9 for arbeidet med evalueringsrapporten om Bar Vulkan-saken.

Onsdag formiddag behandlet PFU saken om hvorvidt VG har fulgt pressens etiske standarder i Bar Vulkan-saken. Kvinnen i videoen, Sofie (27), har klaget inn VG på syv punkter. Avisen har på forhånd erkjent brudd på fem av de syv punktene, men er ikke enig med Sofie i at også den 55 siders lange evalueringsrapporten som ble laget i ettertid bryter med god presseskikk.

PFU konkluderte med at VG felles på fem punkter for dekningen av saken – de samme fem punktene avisen allerede har erkjent.

VG ble også felt på to punkter for evalueringsrapporten. Dette knyttes til hvordan VG behandlet Sofie da hun fikk lese og gi innspill til rapporten. Dette arbeidet ble ledet av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken. Sofie ble først kjent med forutsetningene som gjaldt for gjennomgangen da hun ankom møtet med VG. Dette mener utvalget bryter med punkt 3.3 om å gjøre premissene klare for en intervjusituasjon og 3.9 som å opptre hensynsfullt.

Evalueringsrapporten bryter ikke med punkt 3.6 i Vær varsom-plakaten, mener utvalget. Dette begrunnes med at VG ikke har utlevert stoff til utenforstående part, slik punktet sier man som hovedregel ikke skal gjøre. Dette har ikke VG gjort, argumenteres det for:

– VG har derimot selv innhentet dokumentasjon og informasjon fra ulike parter, og publisert materialet i en egen redaksjonell evaluering. Slik utvalget ser det må dette anses på lik linje med annet journalistisk arbeid, sa Trude Hansen i sekretariatet.

Det blir også fremmet kritikk mot VGs håndtering av Sofie før sakens publisering, og at avisen burde rettet og beklaget raskere.

Lettet for at saken nå blir behandlet

Sofie er til stede under behandlingen sammen med sin advokat, Knut-Asbjørn Solevåg. VGs sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken er også til stede.

– Det vil være naturlig å gjenoppta kontakten med dem etterpå. Vi ser frem til å få en avgjørelse på dette her, og vi har full tillit til utvalget. Sofie har det helt greit og er lettet for at saken nå blir behandlet, sier Solevåg til Aftenposten før behandlingen.

«Jeg føler meg presset, uthengt og dårlig behandlet av VG», skrev Sofie (27) i klagen.

Det er også knyttet spenning til hvem som blir trodd i spørsmålet om sitatet «så ble det litt mye». Sofie mener selv sitatet er feilaktig. Men VG-journalisten som hadde kontakt med Sofie, Lars Joakim Skarvøy, har holdt fast ved at sitatet ikke var fabrikkert.

Det er fortsatt uklart hva VG mener om dette spørsmålet. I rapporten konkluderte de både med at VG tror på Sofie, og at de ikke hadde grunnlag for å konkludere med at sitatet var bevisst fabrikkert.