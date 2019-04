For en fortryllende tittel på et comeback. Drøye fem år er gått siden Bruce Springsteen sist ga ut ny musikk, og bare én gang tidligere har ventetiden for fansen vært lenger.

Spørsmålet var hva man egentlig ventet på? Hva kunne man forvente, fra en artist som har skuffet på sine tre siste album Working on a Dream (2009) Wrecking Ball (2012) og High Hopes (2014)?