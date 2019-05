– Akkurat som at vi bergensere liker å si at vi er bedre enn østlendingene, liker vi nordmenn å si at vi er bedre enn svenskene.

Det sier medieforsker Erik Knudsen fra scenen når den årlige Medieundersøkelsen blir lagt frem på Nordiske Mediedager i Bergen. I undersøkelsen er den norske medieoffentligheten sammenlignet med den svenske.