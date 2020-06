Sjelden har et gammelt hus vakt så mye sterke følelser. I slutten av juni blir det offisiell åpning og avduking av huset i Hobøl i nye Indre Østfold kommune, som ligger en liten time fra Oslo.

Marianne Heskes kunstprosjekt «House of Commons» var oppført utenfor Stortinget i anledning 150-årsjubileet i 2015/16. Hobøl historielag tok over ansvaret for huset fra Oslo kommune i 2016. Hensikten var «å bevare bygningen for ettertiden».