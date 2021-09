TV-anmeldelse: «Teenage Euthanasia» minner om «Rick & Morty» og «Futurama»

HBOs nye animerte serie om livet på et begravelsesbyrå er like rørende som den er rasende morsom.

«Teenage Euthanasia» har premiere på HBO Nordic 17. september. Serien utspiller seg i Florida i en nær fremtid. Den handler om eierne av Tender Endings begravelsesbyrå.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

Nå nettopp

Historier om begravelsesbyrå er ikke den største undersjangeren i drama. Det er like fullt en levende del av serieverden. Six Feet Under om Fisher & Sons var flaggskipet.

Norske Post Mortem: Ingen dør på Skarnes gjorde sin vampyrvariant av arbeidsplassen. Nå har Adult Swim laget en animert komedie om kisteselgere i Florida.

