Et verdig farvel

Lyden er ikke helt optimal, men Elton John leverer varene i Telenor Arena.

Elton Johns management ville ikke la oss ha fotograf. Bildet er fra anmelders mobilkamera.

Eivind August Westad Stuen

10 minutter siden

Pandemi. Hoftebrudd. Grunnene har vært mange til at Elton Johns konserter i Telenor Arena har blitt utsatt. Men i kveld skjer det altså endelig. Sir Eltons «Farewell yellow brick road»-turné kommer til byen. Som navnet indikerer, er dette sannsynligvis også den siste muligheten til å se ham live. Det må være lov etter å ha holdt over 4000 konserter oppgjennom årene.

Den første av to konserter på Telenor Arena avholdes et godt steinkast utenfor et grått og regntungt Oslo. Kanskje er det akkurat den bebrillede engelskmannen som kan lyse opp i uværet?