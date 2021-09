Status Quo-bassist død

Alan Lancaster, den opprinelige bassisten i det britiske rockebandet Status Quo døde i går, 72 år gammel.

Alan Lancaster under en gjenforeningskonsert med 1970-tallsbesetningen av Status Quo i 2014.

Asbjørn Bakke

26. sep. 2021 14:29 Sist oppdatert nå nettopp

Staus Quo har hatt flere låter på den britiske hitlisten enn noe annet band. 22 av dem har solgt seg inn på Top 10. Alan Lancaster dannet forstadiet til det som ble Status Quo sammen med kameraten Francis Rossi i 1962. Da var de begge 13 år. Først het de The Scorpions, så The Specters, før de etter en rekke utskiftninger ble The Status Quo i 1967. «The» ble droppet et par år senere.

Stor pophit

I 1968 hadde bandet sin første store hit med den psykedeligske poplåten «Pictures of Matchstick Men», den eneste av deres hits som også slo an i USA. Siden var Status Quos appell mye større i Storbritannia, resten av Europa og Australia.

I 1972 hadde de forkastet ideen om å være popband, kastet alle festlige klær, tatt på seg dongeri fra topp til tå og slått seg på taktfast, bluesbasert rock med høy boogie-faktor. De traff tidsånden, og Status Quo var et av de store bandene på 1970-tallet, både på albumlistene og hitlistene. Med «Down Down» toppet de hitlisten i Storbritannia i 1975.

Alan Lancaster var, ved siden av å være markant rytmeseksjon sammen med trommeslager John Coughlin, låtskriver og sanger på flere låter. Perioden fra 1972 til 1976 regnes som bandets høydepunkt. Utover 1970-tallet raknet samholdet, og på 1980-tallet sluttet først John Coughlin og derette Lancaster. Den siste Lancaster gjorde sammen med bandet var å spille «Rocking All Over The World» under Live Aid i 1985. Status Quo åpnet maratonkonserten med den låten.

– Ødelagt av kokain

Coughlin og Lancaster ble i praksis sparket av Francis Rossi, som drev bandet videre sammen med rytmegitarist Rick Parfitt. Etter at Parfitt døde i 2016, har Rossi frontet bandet alene.

– Det var kokain som var årsaken til at Status Quo ble ødelagt. Kokain får deg til å føle deg bedre enn alle andre, uovervinnelig. Da var da det kom inn at samholdet begynte å bli ødelagt, sa Alan Lancaster til det australske radioprogramet Studio 10 i 2016.

– Francis begynte å avsky alt som hadde med det originale bandet å gjøre. Han mislikte alle i bandet. Han ville ha full kontroll, sa han videre.

Sammen igjen

De fire som utgjordet bandet i den klassiske 1970-tallsperioden, klarte å begrave stridsøksen for en kort periode i 2013–2014 og la ut på en turne som fikk både kritikere og publikum til å juble. Det varte ikke lenge.

Siden har Rossi omtalt Lancaster med noe som ligner stor forakt. Den har fremstått som gjensidig.

Alan Lancaster har hatt Multiple sklerose, men til tross for det holdt han konserter helt til nylig. Han døde i Australia, der han har bodde i over 30 år.