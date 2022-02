Uten fast kontorplass? Det gjør deg mindre produktiv, viser forskning

Kris Victoria Ervik har funnet ut hvordan hun alltid kan bære med seg trygghet og tilhørighet på jobb. Alt rommes i en liten veske.

Er en bitte liten veske alt du trenger for ikke å bli rotløs uten kontorplass? Forskning tyder i hvert fall på at det kan hjelpe.

Den faste kontorplassen er under sterkt press etter pandemien. En lang rekke forskningsfunn fra feltet trekkes frem i boken «The Extended Mind». De viser at det gjennomsnittlige hjemmekontoret er bedre lagt til rette for produktivitet enn «kontorkontoret».

Stadig flere opplever at kontoret bare blir enda mer sterilt og upersonlig. Ansatte i nye lokaler må ofte dele på kontorpulter. De har ikke faste plasser. De må alltid rydde etter seg. Problemet er at forskningen ikke støtter denne praksisen. Sterile omgivelser gjør oss faktisk klart mindre produktive.